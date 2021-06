Ce jeudi, Philippe Antoine, ministre wallon du climat et de l'énergie (Ecolo) était l'invité d'honneur des jeunes conseillers gerpinnois à l'occasion de la sortie de EnerjX. Ce nouveau jeu de société participatif est le fruit d'un projet qu'ont mené à bien les enfants de 6ème primaire. Les conseillers et leur animatrice, Patricia Druszcz, ont pris le temps d'approfondir leurs connaissances sur le sujet des énergies lors de visites et autres rencontres. Cela leur a permis de transmettre, à leur tour, leur savoir à leur entourage. Ce projet a amené les juniors à adopter un regard critique sur leur environnement. De plus, il a permis aux enfants différents apprentissages nécessaires à la bonne tenue du projet. "A notre niveau, nous avons voulu agir en réfléchissant aux bons gestes et comportements pour diminuer notre influence pour l'environnement. Avec ce jeu, nous avons voulu reconnaître les dérèglements climatiques. Nous avons établi des liens de causes à effets. Nous avons voulu sensibiliser les enfants de notre âge avec ce jeu."

Le Docteur CO2 contrôle le monde de l'eau, de l'air et du feu. Voulant conquérir la Terre, il parvient à s'infiltrer par un trou dans la couche d'ozone et s'installe dans une grande usine. Le Docteur n'est pas seul puisque son armée de Kodos, petits êtres qui répandent du CO2. Mais c'est sans compter sur la famille Pollupas qui veille au grain.

Les jeunes conseillers souhaitent partager leur jeu avec le plus grand nombre. Toutes les écoles de l'entité ont déjà reçu un exemplaire. Les jeunes conseillers sont aussi à la recherche de fonds supplémentaires pour une plus large diffusion.