Une intervention d'abattage d'arbres doit avoir lieu.

Ce mardi 23 juin, le col de Landelies sera fermé à la circulation à partir de 9h. Une intervention d'abattage d'arbres, jugée dangereuse, nécessite la fermeture de la voirie.

La circulation sera rouverte dès la fin de l'intervention.

Une déviation sera mise en place via la rue de Marchienne et la rue Vandervelde sur Gozée, soit via le R3 Montigny-le-Tilleul pour rejoindre le centre de Landelies.