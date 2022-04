Drame ce vendredi matin à Solre-Saint-Géry (Beaumont). Vers 6h30, sur la N53 - chaussée de Chimay, une petite camionnette blanche circule de Beaumont vers Chimay, chargée de matériel.

Pour une cause encore indéterminée, le conducteur a dévié sur sa droite et a accroché le bas-côté herbeux. Malheureusement, un muret de brique pour permettre d'entrer et sortir des champs s'est trouvé sur son passage : il l'a violemment percuté, avant que son véhicule soit reprojeté sur la route.

© FVH

Les pompiers de Beaumont, sous les ordres du lieutenant Housse, sont intervenus avec une désincarcération, un balisage et une ambulance. Mais le trajet de moins de 10 minutes jusqu'aux lieux de l'accident n'a pas permis de sauver la victime, qui était déjà morte quand les secours sont arrivés. Les pompiers ont dû désincarcérer le conducteur décédé pour qu'il soit pris en charge par les pompes funèbres.

Constat : police locale Botha. Un dépanneur a été requis pour enlever le véhicule.