De l’aveu même du parquet de Charleroi, ce dossier "est un peu particulier." Et pour cause, puisque la police locale a été requise mercredi à Fontaine-Valmont (Merbes-le-Château), à la rue Hornet, au numéro 37. Comme l’indique nos confrères de La Nouvelle Gazette, Gérard Roger, 71 ans et ex-médecin généraliste du village de Fontaine-Valmont, a été découvert sans vie mercredi matin sur un lit.

Jusque-là, rien de particulier ou bizarre. Sauf que le décès remonterait à plusieurs jours, semaines ou même plusieurs mois. La propriétaire des lieux semble ne pas avoir alerté les autorités judiciaires du décès du septuagénaire. "C’est un peu particulier puisque la propriétaire des lieux et connaissance de la victime était au courant de la mort. Elle a vécu avec le corps sans vie de la victime chez elle", signale le parquet de Charleroi. Une enquête a logiquement été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances du décès.

Une autopsie sera rapidement menée pour déterminer l’origine de la mort de Gérard Roger. S’agit-il d’une mort naturelle ou d’une mort provoquée par un tiers? La réponse à la question déterminera la suite de l’instruction.