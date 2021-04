Dès le premier confinement, le CPAS d’Ham-sur-Heure-Nalinnes a développé un service de courses à domicile pour aider les citoyens de la commune à lutter contre l’isolement.

A partir de ce jeudi premier avril, le CPAS de la commune s’est associé avec Commun’Halle pour une alimentation saine et locale. Le concept de cette association est simple : la personne passe sa commande par internet et ensuite elle n’a plus qu’aller chercher ses provisions dans l’un des points de collectes de Commun’Halle.

Pour Adrien Dolimont, le président du CPAS de d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, ce partenariat permet de soutenir les producteurs locaux.

Cependant, comme les commandes ne peuvent se passer que sur internet, certaines personnes n’ont pas accès à ce service. "Au CPAS, nous commanderons directement sur cette plateforme. Et nous livrerons directement leurs courses à leur domicile. Ce service est dédié à toute la population", poursuit le président du CPAS.

Cette nouvelle collaboration permettra également d’amener de nouveaux clients à soutenir les producteurs locaux.