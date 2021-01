Catherine et Isabelle fêteront bientôt leurs cinquante ans, Bernadette ses soixante. Et pour "marquer le coup", comme nous explique Isabelle, elles iront faire un trek d’orientation dans le désert marocain au profit d’une association française, Trek’In Gazelles. "Le projet est né il y a une petite semaine. Et comme nous sommes toutes les trois sportives et voyageuses, on a vite embrayé. L’idée, c’est de faire un trek d’orientation dans le désert, au profit d’une association qui aide la scolarisation des enfants au Maroc, le domaine médical, et l’environnement durable. On s’est dit que c’était une bonne idée. On va aussi développer la possibilité d’aider une autre association, ici en Belgique."

Les trois sportives, de Thuin et de Montigny-le-Tilleul, ont déjà les fonds pour leur voyage, mais elles recherchent des sponsors pour les dons aux associations caritatives. "Plusieurs entreprises ont déjà été contactées, et apparemment ça a l’air de bien passer !" © D.R.

Il y aura quatre jours de compétition : le but de ce trek - uniquement féminin - est de relier différents points en utilisant uniquement une boussole et une carte. "Il faut prévoir une vingtaine de kilomètres par jour, mais c’est l’équipe qui aura fait le moins de kilomètres qui gagnera, ajoute Isabelle. On s’entraîne depuis ce dimanche, et on aura un stage de formation obligatoire à Avignon (Provence, sud de la France, NdlR)."

L’opportunité pour Bernadette, Catherine et Isabelle de visiter le pays, aussi : "Je le fais aussi pour le challenge sportif, et pouvoir visiter ce beau pays et ses paysages désertiques. Mais le but premier n’est pas sportif, c’est de soutenir les populations locales, et c’est l’alliance des deux qui nous a séduites", insiste cette dernière.

Le trek se fera du 6 au 11 novembre. Rendez-vous sur Facebook (Les Filles du Désert) pour les suivre ou les soutenir.