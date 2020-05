Le centre de dépistage est ouvert sur le parking de l'hôpital André Vésale à Montigny-le-Tilleul.

Ce mardi 19 mai, l'ISPPC (Intercommunale de Santé Publique du Pays de Charleroi) a ouvert un drive-in pour les dépistages COVID-19 sur le site de l'hôpital André Vésale de Montigny-le-Tilleul.

En collaboration avec la Fédération des Associations des médecins Généralistes de Charleroi (FAGC), l'ISPPC ouvre son deuxième centre de test. Le premier est situé au centre de médecine spécialisée de Fontaine-l'Evêque. Et ce deuxième, à l'hôpital André Vésale.

Pour ce drive-in, un local a été fabriqué et installé à proximité de la rotonde, sur le parking situé sur le chemin des urgences. Ce local est séparé en deux. D'un côté, l'accueil du patient et l'encodage administratif sera réalisé, l'autre côté est consacré au médecin qui réalisera les frottis nasopharyngés. Un deuxième local est installé afin d'entreposer le matériel et les frottis, stockés dans un frigo avant l'envoie au laboratoire de biologie moléculaire du CHU de Charleroi.

Comment ça fonctionne? Tout d'abord, pour être dépisté, une prescription du médecin est nécessaire. Ensuite, deux circuits ont été aménagés. Il y a un circuit pour les personnes qui ne devront pas quitter l'habitacle de leur véhicule pour être testés. L'autre circuit est mis en place pour les piétons. Le frottis sera réalisé et stocké avant d'être envoyé au laboratoire. Les résultats sont connus dans les 24 heures.