"D’année en année, le marché local & bio de Montigny-le-Tilleul est devenu une tradition bien ancrée dans la vie associative de la commune de Montigny – Landelies. Samedi prochain, ce sera le début de la neuvième saison pour découvrir les circuits courts et les produits de qualité des artisans de chez nous", nous écrit l'ancien conseiller communal Pierre Lemaitre. "Le début de cette saison reste perturbé par ce foutu virus – ainsi, avec la collaboration de l’administration communale de Montigny-le-Tilleul, les mesures de sécurité exceptionnelles sont encore de mise pour que ce premier marché de l’année reste un plaisir et soit le plus possible convivial – le masque sera obligatoire pour le public (à partir de 12 ans) comme pour les artisans – un sens unique est instauré et du gel hydro alcoolique est disponible partout.. . Cette fois il n’y aura pas de bar (nous espérons réouvrir le bar en mai) mais on pourra y rencontrer outre nos artisans habituels et Stéphane et Stéphanie de la ferme du Martin Pêcheur, Superbon, les confiotes de Babette, la Gare des saveurs, l’happyculteur, la ferme Tavernel, les senteurs du bonheur, Yapadazar( fondants et bougies naturelles), saveurs Mada,.. ., un nouveau marchand sera là avec des produits en vrac (prévoir bocaux et emballages)... et une distribution gratuite de graines sera aussi organisée."

Ce samedi 17 avril, de 14h30 à 17h30, la cour de la ferme du Martin-Pêcheur retrouvera son animation, il le promet. Rendez-vous est donné au 299, rue de Bomerée à Montigny-le-Tilleul.



Les marchés de 2021 auront lieu tous les troisièmes samedis du mois, d’avril à octobre, de 14h30 à 17h30. "Et nous préparons déjà un marché d’hiver en salle en décembre prochain. Nous espérons retrouver le plus rapidement possible l’ambiance détendue et amicale des années avant covid."