Si dans l'arrondissement de Charleroi le nombre de tués n'a pas diminué , ce l'inverse pour l'arrondissement de Thuin* où 9 personnes ont perdu la vie en 2020 suite à des accidents de la route, contre 12 l'année d'avant. Des chiffres petits, qui montrent bien que les accidents mortels sont plutôt des cas isolés qu'une réelle problématique sur une route ou un carrefour en particulier.

Le nombre d'accidents, comme ailleurs en Wallonie, est aussi à la baisse: 207 accidents, soit une diminution de -28%. On peut remercier le confinement et le couvre-feu, qui limite les sorties, les soirées, et donc le nombre d'accidents.

C'est à Lobbes (-72%, 5 accidents) et à Ham-sur-Heures-Nalinnes (-49%, 19 accidents) que la diminution du nombre de blessés est la plus impressionnante.

Au niveau du type d'usagers blessés dans ces accidents entraînant des lésions corporelles, on peut également noter une belle diminution des accidents impliquant un piéton (-50%), un camion (-50%) ou une camionnette (-65%). Par contre, l'augmentation du nombre de vélos sur les routes, pour se déplacer ou se balader, fait par conséquent augmenter le nombre d'accidents impliquants un cycliste: +57%, en passant de 14 blessés en 2019 à 22 en 2020. Il faut néanmoins préciser qu'aucun cycliste n'est mort des suites d'un accident impliquant un vélo.

* Note: l'arrondissement de Thuin comprend les communes suivantes: Anderlues, Beaumont, Chimay, Erquelinnes, Froidchapelle, Ham-sur-Heure-Nalinnes, Lobbes, Merbes-le-Château, Momignies, Sivry-Rance et Thuin.