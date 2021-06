Le nouveau Aldi de Gozée (Thuin) ouvre ce mercredi 30 juin dès 8h30, indique le groupe Aldi dans un communiqué. Après la fermeture samedi passé de celui de Montigny-le-Tilleul, c'est quelques kilomètres plus loin sur la rue de Marchienne, au 180, que revient le supermarché.

Sur 1400 m² (le double de l'ancien), l'équipe qui a été augmentée à 14 personnes proposera, en plus des produits traditionnels, un accent sur les produits frais, nous dit-on : une gamme de fruits et légumes frais, qui peuvent être achetés en vrac, seront proposés à côté de salades préparées, de jus de fruits frais et d'autres plats préparés. Une gamme de viande fraîche, "presque à 100% d'origine belge" précise le groupe, sera aussi de la partie.

Le nouveau bâtiment a été conçu pour la durabilité : éclairage au LED, récupération de chaleur et refroidissement au CO2, et installation de 400 panneaux solaires sur le toit.

© Aldi