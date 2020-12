Ces 23 et 24 décembre, toute l'équipe du CPAS de Ham-sur-Heure-Nalinnes s'est mobilisée pour confectionner 156 colis de Noël contenant un cougnou, du beurre de ferme, du lait, de la confiture et un yaourt. Ils étaient destinés aux bénéficiaires des services d'aide aux familles, "repas à domicile" et "taxi social".

Grâce aux subsides de la Région wallonne, le CPAS a pu également acheter des livres et jeux de société neufs pour les enfants plus démunis de l'entité et ceux qui participent habituellement aux activités de l'éducatrice de rue.

© D.R.

"En cette période très particulière, notre centre ne pouvait organiser son traditionnel goûter de Noël et choyer comme prévu tous les enfants. C'était sans compter sur la détermination du père Noël. La crise sanitaire ne l'a pas arrêté. Bravant la pluie battante, il a accompagné le président de notre centre Adrien Dolimont et notre éducatrice de rue Emmanuelle Levis lors de la distribution des cadeaux", note Laurence D'Hoey au CPAS.

En prenant toutes les mesures de prévention recommandées, ils se sont rendus au domicile des 79 enfants qui ont pu malgré tout recevoir livres, jeux et cougnous pour Noël.