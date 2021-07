Cette semaine, la maison du tourisme Pays des Lacs a présenté à la presse et au public sa nouvelle façon de communiquer. Un chantier qui se trame dans les coulisses depuis quelques temps déjà et qui devrait permettre à tout le monde d'y voir plus clair dans l'offre sur la Botte du Hainaut, l'Entre-Sambre-et-Meuse et la Thudinie. Mais plus globalement sur Charleroi Métropole également.

Deux changements majeurs sont opérés au niveau de la communication : du neuf pour le site web et un nouveau magazine. Et c'était nécessaire.

Le magazine propose en 62 pages de découvrir la nature luxuriante et les forêts de la zone, les villages bucoliques (plusieurs "plus beaux villages de Wallonie"), les producteurs locaux, les offres muséales, etc. Même les touristes ont la parole à travers des interviews et livrent leurs impressions et coups de cœur. Ainsi, la "liste des opérateurs touristiques adhérents" se voit remplacée par une présentation qui éveille l'émotion et l'envie, avec du contenu (a priori) bien écrit et bien illustré, axée sur les trois publics que vise la région au niveau touristique: la famille, les amis, le couple. 20.000 exemplaires, dont 5000 en néerlandais, ont été imprimés. L'allemand et l'anglais sont à l'étude.

Enfin, le site web: cm-tourisme.be avait déjà été présenté avant le confinement, en 2019, et c'est là qu'on retrouvera notamment les tarifs et les dernières informations sur les différents lieux, en complément du papier. Son offre éditoriale sera renforcée: déjà, une page "1000 bornes à vélo" a vu le jour, de même qu'un espace dédié à l'offre de teambuilding pour les entreprises, et un onglet "Actualités" fait son apparition. Du contenu y sera publié régulièrement.

Pour accompagner ces changements, la maison du tourisme mise aussi sur les réseaux sociaux pour mieux toucher les publics là où ils sont, avec Instagram et Facebook.

Il n'y a plus d'excuses pour ne pas en profiter pour aller (re)découvrir nos régions ou explorer des coins dont on ne soupçonnait pas l'existence.