Si l'année 2020 est à oublier, on ne se laisse pas démonter à l'Office du tourisme de Thuin. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. "Par rapport à 2019, nous avons doublé le nombre de touristes individuels depuis le début de cette année par rapport à 2019. Sur les quatre premiers mois de l'année, nous avons accueilli 5.105 visiteurs contre 2.519 en 2019, le double," explique Swamini Decuir de l'Office du Tourisme de Thuin. Les conditions sanitaires ont clairement favorisé le tourisme de proximité avec, malgré tout, une augmentation du nombre de touristes bruxellois.

S'adaptant à l'évolution des autorisations le fonctionnement de l'Office du tourisme a été chamboulé avec une modification des priorités.

Le lancement officiel de nouvelles activités de la saison ce 8 mai coïncidant avec la réouverture des terrasses annonce le retour des demandes de visites guidées pour les petits groupes et les entreprises.

Parmi toutes les nouvelles activités démarrant de samedi 8 mai, il y a le Thudi'game, une expérience ludique et insolite permettant aux familles ou aux groupes d'amis de sillonner les coins et recoins de la cité médiévale. Après avoir téléchargé l'application "Oh my guide", un code est attribué contre une somme de 20 euros. Pensant à tout, il est aussi possible de louer des jeux géants pour compléter l'offre des terrasses.

Autre activité valant les détours, les différentes randonnées nouvellement balisées. Au programme, une balade de 3 km dans les ruelles où se trouvent les jardins suspendus et les plus beaux points de vues, une balade découverte de 2 km de la Cité Médiévale et une balade découverte de 1,5 km de la Cité batelière. Une pochette contenant 19 fiches randonnées est également disponible à l'Office du Tourisme afin de découvrir les bois et les campagnes environnantes.

Pour une visite de tous les sens, l'offre des produits locaux a été revue à la hausse. Avec un objectif très clair de mettre à l'honneur les producteurs locaux, il est possible de trouver dans la petite boutique bien achalandée, et ce 7 jours sur 7, les produits que l'on peut découvrir sur le marché des producteurs locaux tous les 2ème samedis du mois.

Renseignements et réservations sur www.tourismethuin.be et 071/59.54.54