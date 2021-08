Le trafic ferroviaire interrompu entre Charleroi-Sud et Couvin dès le 14 août

Thudinie – Gerpinnes

Le trafic ferroviaire sera totalement interrompu entre Charleroi-Sud et Couvin (lignes 132 et 134) entre le 14 et le 29 août prochain, dans les deux directions, en raison de travaux réalisés par Infrabel, indiquent conjointement la SNCB et Infrabel jeudi après-midi.