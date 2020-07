Dès ce week-end, vous pourrez voyager dans un tram de l’époque.

Le tramway historique de Thuin-Lobbes reprend du service dès ce samedi ! Si le musée avait rouvert ses portes le mois dernier, les circulations en tram n’avaient pas encore pu recommencer à cause du Covid-19. Ce week-end, c’est donc la grande ouverture de saison.

Les circulations en tram ont cependant dû être réadaptées à la situation. "Nous avons dû nous adapter et réorganiser le parcours de visites et les circulations des trams qui seront plus limitées que les autres années", explique le secrétaire de l’ASVi, mr Brohée. Les voyages seront accessibles tous les samedis et dimanches en juillet, août et septembre. Le samedi, les trams rouleront uniquement à destination de Biesme-sous-Thuin. Le dimanche et les jours fériés, les tramways rouleront vers Lobbes (limité au Pont-du-Nord temporairement), Thuin Ville-Basse et Biesme-sous-Thuin. Vu la situation, l’ASV i demande quelques petites adaptations pour les voyageurs : réserver sur le site internet : asvi.be, porter le masque et ne pas se déplacer une fois installé.

La grande particularité de cette ouverture, c’est la mise en circulation du tram à vapeur ! Il fonctionnera exceptionnellement ce dimanche. Deux autres dates seront prévues cet été. "C’est exceptionnel car c’est le seul tram à vapeur qui existe en Belgique et qui est en état de marche. Les locomotives à vapeur sont très rares en Europe. Ici, c’est la locomotive la plus ancienne qui existe, elle date de 1888. Nous l’avons rénovée l’année dernière, elle a été reconstruite à l’identique. Par ce voyage, nous reconstituons l’atmosphère d’un voyage de l’époque dans un tram à vapeur, c’est particulier."

D’autres rénovations sont en cours que vous pourrez découvrir au sein du musée. "Pour montrer les transports ferroviaires de campagne de l’époque, nous avons les trois modes de traction qui ont été utilisés : les trams électriques, à vapeur et l’autorail diesel. C’est quelque chose d’exceptionnel, nous essayons vraiment de recréer une ambiance de l’époque lors des voyages." Pour voyager, une réservation est nécessaire sur le site web de l’ASVi.