"Le premier marché de la saison 2021 avait connu un franc succès le 17 avril passé malgré le Covid ! La situation sanitaire s’améliorant, nous retrouverons une nouvelle fois samedi 19 juin le bar traditionnel du marché qui pourra vous proposer un éventail de boissons bio ou locales – une nouveauté, La bière du mois (locale bien sûr), cette fois ce sera la "Léa" d'origine beaumontoise", précise un communiqué de la locale Ecolo.

Le masque restera obligatoire pour le public (à partir de 12 ans) comme pour les artisans, un sens unique restera imposé et le gel hydro alcoolique sera disponible partout; pour le bar, il y aura 4 personnes maximum par table qui pourront ôter le masque et le service se fera grâce à un personnel bénévole masqué également.

"On pourra bien sûr rencontrer une quinzaine d’artisans bien connus des habitués du marché et à nouveau un stand « Carol’or » pour fêter les deux ans d’existence de la monnaie locale de la région de Charleroi. N’oubliez pas de prendre vos bocaux et emballages pour le vrac qui introduit le zéro déchet au marché."

Les marchés de 2021 ont lieu tous les troisièmes samedis du mois, d’avril à octobre, de 14h30 à 17h30, comme d’habitude dans la cour de la ferme du Martin-Pêcheur au 299 rue de Bomerée à 6110 Montigny-le-Tilleul – entrée latérale au début de la rue des Flanolles – le parking est aisé à proximité, le long des étangs Renson.