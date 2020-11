Qui dit fêtes de fin d’année dit aussi achats et donc surconsommation. A-t-on besoin de toutes ces choses ?

Depuis 2017, la famille Rennoir est passée au zéro déchet. Celle-ci a toujours eu une petite sensibilité un peu verte. "Nous faisons partie de la commune de Pont-à-Celles. Il y a eu un appel à projet pour les communes zéro déchet. Pont-à-Celles a répondu à cet appel à projet. Elle a lancé "les familles zéro déchet " de la commune. Nous nous sommes dit que c’est un bon coup de pouce. Généralement quand on se lance dans la démarche, on est vu un peu comme des extraterrestres. Au début, on était mal à l’aise car les gens ne comprenaient pas beaucoup pourquoi on faisait cela. Le fait d’être porté par un projet communal, de se sentir entourer d’avoir d’autres citoyens qui comme nous, on envie de faire bouger les choses, c’est plus facile. Le projet de la commune a vraiment était un moteur pour nous", explique Ingrid Rennoir.