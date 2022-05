Beaucoup de regards se sont d’abord tournés vers le petit aérodrome de Cerfontaine car des Couvinois s’étaient plaints, il y a quelques années, des acrobaties aériennes d’un as de la voltige, qui avait choisi le ciel local pour s’entraîner.

Depuis un an, les plaintes se multiplient, de la part de Gerpinnois, parce qu’un avion réalise des acrobaties aériennes au-dessus des quartiers résidentiels de Bertransart et des Flaches notamment. Outre le bruit répétitif et lancinant du moteur de l’aéronef, c’est le spectre d’un crash aérien dans le voisinage qui est l’objet de craintes, puisqu’on entend parfois le moteur se couper pendant les manœuvres.