Les Bourgmestres d’Erquelinnes, de Merbes-le-Château, de Thuin, de Lobbes et d’Anderlues ont rencontré ce vendredi le Ministre Henry pour évoquer avec lui les perspectives de finalisation du chantier de la RN 54 entre Lobbes et la frontière française. Ils sont extrêmement déçus d’avoir constaté que le Ministre ne fait aucune proposition pour la poursuite du chantier de la RN 54.

Pour rappel,Erquelinnes, Merbes-le-Château, Thuin, Lobbes et Anderlues sont en permanence traversées par un trafic en transit qui explose depuis quelques années. La situation est aujourd’hui insupportable tant du point de vue de la sécurité routière, que des nuisances sonores et de la dégradation constatée des habitations riveraines.

Outre le bien-être des riverains, la réduction de leur temps de parcours et le nombre de kilomètres parcourus, le projet de prolongation de la RN54 représente un véritable enjeu socio-économique pour la région ! En effet, le tronçon manquant permettrait de mieux relier la France à notre territoire. Ce dernier tronçon de la RN54 fait défaut dans l’axe Nord-Sud : avec le milliard investi par la France dans la mise à 4 bandes de la N2, ce seront 70 km de trajet gagnés pour venir buter sur Erquelinnes. Sur l’axe Est-Ouest, la parallèle à la dorsale wallonne est aussi stoppée à Erquelinnes. Charleroi est privé de ces deux axes essentiels et de son avenir d’Eurométropole, pourtant souhaité par nos voisins des Hauts-de-France.

Les Bourgmestres remercient le Ministre de s’être déplacé et d’avoir écouté les différentes situations vécues dans ces communes. Mêmes si ces mesures sont évidemment les bienvenues, il s’agit d’un emplâtre sur une jambe de bois, puisque la source du problème est la quantité de trafic, et spécialement de poids lourds, qui doit trouver un passage là où la route s’arrête brutalement. Les pistes proposées n’apportent en réalité aucune réponse au souci causé par l’ensemble du charroi lourd qui traverse actuellement les villages.

Les Bourgmestres avec les députés wallons Paul Furlan, Julien Matagne, Rachel Sobry et tous ceux qui voudront bien soutenir ce dossier ont donc décidé de continuer le combat qu’ils mènent depuis de nombreuses années pour que la finalisation du chantier de la RN54 soit considérée par le Gouvernement wallon et le Ministre Henry, non pas comme la création d’une nouvelle voirie, mais bien comme le respect d’un engagement pris de longue date et arrêté au milieu de sa concrétisation.