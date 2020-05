Les écoles de Ham-sur-Heure-Nalinnes se préparent à la rentrée du 18 mai.

Dans les écoles primaires, il est l'heure de préparer la rentrée des élèves de 6ème pour le 18 mai. Pour la sécurité des enseignants et des élèves, certaines normes sanitaires sont imposées et devront être respectées. Les classes seront divisées par groupe de 10 élèves maximum, distance physique, pas de mélange des élèves, port du masque pour les enseignants et les enfants de 6ème primaire, hygiène des mains, superficie individuelle, etc.

A Ham-sur-Heure-Nalinnes, l'organisation se met petit à petit en place.