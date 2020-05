Des livraisons de bouquets de fleurs pour essayer de s’en sortir.

La fête des mères c’est d’habitude le jour où les fleuristes font leur chiffre annuel. Malheureusement, les mesures de déconfinement ne permettront aux magasins de fleurs d’ouvrir que le lendemain de cette fête, le 11 mai.

Pour s’en sortir, les fleuristes ont mis en place des livraisons, mais le procédé est compliqué. "Je n’ai plus de clients au magasin donc je cours après le client. Je commence très tôt mes journées et les termine très tard. Mais ce n’est pas facile car il a fallu prévenir les gens que je pouvais livrer et puis ce n’est pas évident pour eux de choisir des fleurs par téléphone."