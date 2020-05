Les tambours, les cloches et les salves seront entendus de chez soi.

À Gerpinnes, la Pentecôte approche mais l’euphorie habituelle des jours qui précédent n’est pas là. Cette année, il n’y aura pas de marcheurs, de pèlerins ou de fêtards, la châsse ne sortira pas, les forains resteront chez eux, il n’y aura aucun rassemblement au Sartia ou sur la place, il n’y aura pas le départ du Tour à 3h45. Cette année, la marche Sainte Rolende n’aura pas lieu le week-end de Pentecôte 2020 à cause de la crise sanitaire que nous vivons.

Pour apaiser les cœurs des gerpinnois, des décisions ont été prises pour honorer la Sainte Rolende différemment. Suite à une réunion avec le bourgmestre, l’échevin du folklore, le conseiller communal commissaire au folklore, le chef de la zone de police Germinalt, l’abbé Pardonce, le curé de Gerpinnes et les représentants des 12 compagnies de marcheurs, plusieurs actions ont été décidées tout en préservant la santé de tous.

Tout d’abord, les habitants sont invités à placer des oriflammes et à pavoiser les maisons comme les années précédentes, à mettre l’affiche “Pentecôte annulée”, à installer une statue de Sainte Rolende et/ou une bougie à sa fenêtre. Les tambours et musiciens peuvent maintenir l’appel aux applaudissements à 19h55. Une cérémonie religieuse en l’honneur de Sainte Rolende se tiendra à l’église de Gerpinnes avec 10 personnes maximum. Les drapeaux des compagnies y seront disposés.

La Pentecôte

Le week-end de la Pentecôte, un programme a été mis en place pour honorer la Sainte Rolende. Vous pourrez entendre les tambours, la fanfare, des tirs et les cloches pour réchauffer les cœurs dans les villages. Le samedi 20 mai, le marcheur peut essayer son fusil ou tromblon, sous sa seule responsabilité, entre 11h et 12h, un seul tir est autorisé. Le dimanche 31 mai, la première décharge en l’honneur de la Sainte Rolende est autorisée selon quelques règles. Le tir doit être isolé, chez soi et sous la seule responsabilité du tireur. Le marcheur tirera sur le seuil de sa porte, dans son village, à l’heure habituelle, et au dernier son de cloche. Les horaires sont : Tarcienne : 10h45, Biesme : 13h15, Joncret : 14h, Acoz : 14h30, Villers-Poterie : 15h, Gougnies : 15h30, Fromiée : 16h30, Hymiée et Gerpinnes : 18h, Hanzinne : 18h30, Les Flaches : 20h.

Le lundi 1er juin, jour du lundi de Pentecôte, plusieurs choses sont à retenir. Tout d’abord, les cloches sonneront pendant 10 minutes dans les villages lors de l’heure traditionnelle du passage de la chasse. Gerpinnes : 3h45, Hymiée : 4h25, Hanzinne : 5h10, Tarcienne : 6h35, Les Flaches : 8h20, Joncret : 9h20, Acoz : 10h10, Villers-Poterie : 11h40, Gougnies : 14h15, Fromiée : 16h25. De plus, les tambours seront invités à jouer un rigodon devant leur maison à la fin de la sonnerie des cloches. Pour la traditionnelle rentrée de la relique dans l’Église, à 20h, les cloches de toutes les églises du Tour sonneront pendant 5 minutes et ensuite, les tambours joueront la retraite. Le mardi 2 juin, les tambours sont également invités à jouer la retraite devant chez eux, à 21h.

N’oubliez pas, les rassemblements sont interdits à tout moment, tout comme les tambours sur la voie publique ! Cependant, chacun est libre de parcourir le Tour Sainte Rolende. Les pèlerins sont priés de partir de leur domicile, en famille ou en groupe de 3 personnes au maximum, en respectant les distances sociales.

“Nous sommes conscients que ces mesures ne suffiront pas à effacer la tristesse des Gerpinnois, mais aucun de nous ne peut se soustraire à ses responsabilités. Qu’exprimons-nous lors des festivités de la Pentecôte ? Notre attachement à Saint Rolende, bien sûr. Mais aussi notre goût pour la convivialité, notre affection pour nos proches, notre amour de la vie. Et c’est précisément la vie même que nous honorerons en respectant ces mesures”, annonce le collège dans un communiqué de presse.