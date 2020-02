À Gerpinnes, six villages organisent un grand feu pour clôturer le carnaval.

À Gerpinnes, le folklore tient une place importante dans tous les villages. Une région qui est reconnue pour ses marches folkloriques de l'Entre-Sambre-et-Meuse mais pas seulement ! Le carnaval et les grands feux sont des coutumes qui tiennent eux aussi une place précieuse.

Les gilles, les déguisés et les chars du carnaval sortent chaque année après le mardi gras. Sans oublier, la tradition la plus marquée dans l'entité: les grands feux qui clôturent le carnaval.

Les grands feux sont les symboles de purification et du retour de la lumière du printemps. Les bûchers sont brûlés pour chasser l'hiver et saluer l'arrivée du printemps. C'est également un moment de retrouvailles et de fêtes populaires.

Dans l'entité de Gerpinnes, six villages organisent un grand feu. Les festivités démarrent ce week-end. C'est le village de Lausprelle qui ouvrira la saison carnavalesques ce samedi 29 février.

Lausprelle, le 29 février

C'est la 11ème édition du carnaval de Lausprelle. En 2010, les marches Saint Roch et Saint Frégo relançaient les festivités. Après un diner convivial, le cortège démarrera à 15h. Les déguisés et leurs chars sont invités à s'inscrire juste avant le départ à la salle communale. Ils défileront toute l'après-midi dans les différents quartiers du village en compagnie de l'Harmonie Royale Saint Michel. À 20h, le bûcher sera allumé dans le champ en face de l'Eglise. Pour clôturer la fête, une soirée est organisée avec une remise des prix aux plus beaux masqués.

Gerpinnes, le 1er mars

Le lendemain, dimanche 1er mars, c'est au tour de Gerpinnes. On retrouve ici, un beau carnaval puisque les gilles et masqués seront réunis. La société "Les Vrais Amis" prépare le carnaval depuis plusieurs semaines en annonçant les festivités lors des soumonces.

À Gerpinnes, le carnaval a un succès de plus en plus important. Les enfants sont nombreux à y prendre part. Les jeunes participent également déguisés et très souvent avec un char ce qui donne un attrait supplémentaire à la fête. Sans oublier les gilles qui lanceront des oranges.

Les gilles seront de sortie dès le matin. La fricassée aura lieu à 11h. Le cortège carnavalesque démarrera quant à lui à 16h sur la place des Combattants avec les masqués et leurs chars. Après les fêtes de fin d'année, le comité des fêtes a ramassé les sapins des habitants afin de former un très grand feu dans le parc Saint-Adrien. Comme chaque année, il sera allumé à 20h suivi du rondeau final des gilles. Un spectacle à ne pas manquer.

D'autres villages organiseront également leur grand feu dans les semaines à suivre: