Depuis le début de la crise, il y a de cela plus d'un an, c'est toute la vie sociale qui a été bouleversée. Les relations intergénérationnelles ont aussi soufferts des conditions sanitaires nécessitant un certain isolement des aînés dans les maisons de repos.

Afin de diminuer cette distance entre jeunes et moins jeunes l'AMO Tu dis jeunes, le Plan de cohésion social de Thuin et la maison de repos "Le gai Séjour" ont lancé une belle opération d'expression libre via le projet "Masque et moi". "Des animateurs se rendent dans les quartiers de Thuin et invitent les jeunes à s'exprimer sur la crise actuelle," explique Frédéric Dubois, directeur de la Communication à l'ISPPC.

En un selfie, un mot et en un hashtag, les jeunes tentent de résumer leur ressenti. "Les ainés participent aussi au projet pour un regard croisé sur le expérience et le vécu de chacun. Une fois que les mesures seront assouplies, il y aura des ateliers de rencontres intergénérationnelles pour confronter leur vécu. Il est aussi également prévu une exposition par la suite."

Ce projet est véritablement destiné à retisser du lien entre les générations qui ont chacune dû gérer la crise de différentes manières. Chacun s'est retrouvé dans son cadre de vie avec, pour les personnes âgées de restrictions par toujours faciles à gérer.

Si des jeunes souhaitent participer au projet, il est tout à fait possible de prendre contact avec l'AMO au 071/92.39.66 ou au 0475/23.75.67.

Les équipes se déplacent et sont présentes le mardi de 17h30 à 20h à la Résidence Kennedy, le jeudi de 17h30 à 20h à la Cité Verte et le vendredi de 17h30 à 20 au Domaine des Hauts Trieux et de la Demi lune.

Les responsables rappellent qu'au-delà du projet, les jeunes qui rencontreraient des problèmes peuvent toujours prendre rendez-vous, l'équipe reste à l'écoute.