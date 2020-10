En septembre dernier, le conseil d’administration de l’intercommunal de gestion des déchets, Tibi, a décidé qu’à partir du mois de janvier 2021, les langes seront jetés dans les poubelles noires et non plus dans les poubelles vertes comme c’est le cas actuellement. "Nous avons constaté que les langes sont moins recyclables", explique Céline Peeterbroeck, responsable communication chez Tibi.

En effet, de plus en plus de matière plastique se retrouve dans les langes. Celle-ci se propage dans les compostes. Il y a donc un danger pour l’environnement.

Montigny-le-tilleul est une des communes touchée par ce changement. Celle-ci sera attentive à inverser les kilos supplémentaires accordés aux ménages qui ont des enfants âgés de moins de trois ans. Ceux-ci passeront des poubelles vertes aux poubelles noires.

Davantage de précisions seront apportées prochainement par l’intercommunale.