La saison des marches folkloriques ne commencera pas de si tôt.

La saison des marches folkloriques de l'Entre Sambre et Meuse devait commencer le premier week-end de mai. La marche Saint-Fiacre de Tarcienne ouvre le bal chaque année, cependant ce samedi le comité a décidé d'annuler les festivités.explique Dimitri Loisse, 1er adjudant.

Pour consoler les marcheurs, le comité propose d'organiser une sortie le 30 août, jour de fête de la Saint-Fiacre. Une demande a été envoyé à la commune et attend une approbation. Si la sortie est autorisée, le comité conviera les marcheurs à se joindre à eux.

Et les marches suivantes?

Les grandes marches attendues ensuite sont la Saint-Roch de Thuin qui doit se dérouler le week-end du 17 mai et la Sainte-Rolende de Gerpinnes qui s'organise le week-end de Pentecôte, c'est-à-dire le 1er juin. Si les mesures de confinement sont terminées à ce moment là, les rassemblements de plus de 1 000 personnes ne seront peut-être pas encore autorisés.

Pour la Pentecôte, le bourgmestre de Gerpinnes, Philippe Busine se pose de nombreuses questions: "Quand on voit que l'Euro, les JO, peut-être les festivals d'été sont annulés ou reportés, il y a de fortes chances qu'on ne puise pas faire la Sainte-Rolende de façon traditionnelle. Je suis pessimiste, mais j'ai toujours une lueur d'espoir" Que ce soit à Thuin ou à Gerpinnes, le choix sera difficile: une annulation ou un report? D'ici une semaine ou deux, la décision devrait être annoncée.

Pour les marcheurs, la Pentecôte est l'événement attendu toute l'année. La situation est compréhensible par tous, mais la déception est présente. Rudy André, marcheur depuis 52 ans, ne se fait pas d'illusion: "Pour l'instant, l'annulation de la marche est pratiquement inévitable. Il vaut mieux l'annuler que prendre des risques. On a déjà dû arrêter le folklore durant les guerres, mais il revient l'année d'après. Bien sûr, ça m'attriste. Marcheur depuis 52 ans, une passion ancrée dans la famille, et en tant que Gerpinnois, je suis fort attaché à mon folklore. On est tous attaché au culte, à la Sainte Rolende. Mais la marche vit dans les têtes et les coeurs des gens, le folklore reprendra vie de toute façon!"