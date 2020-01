La 10e édition de Scène-sur-Sambre, les 28, 29 et 30 août 2020 change donc d'organisation. C'est Epic Entertainment, qui s'occupe des bars du Dôme à Charleroi, et l'équipe des Binchois derrière le Ronquières Festival, qui seront à la barre. Avec leur solide expérience, on peut s'attendre à une édition qui tienne la route, malgré les difficultés qu'a pu rencontrer le festival des Barges certaines années, notamment en termes d'affluence, de logistique et d'organisation, à tel point qu'il a failli s'arrêter après sa quatrième, puis sa septième édition.

Mais avec 25.000 festivaliers sur 3 jours, si Scène-sur-Sambre n'est pas le plus populaire des événements musicaux en Wallonie, le site de l'Abbaye d'Aulne lui offre un potentiel certain, dans un cadre verdoyant, et sa scène flottante, installée sur la Sambre aux pieds de l'ancienne abbaye, un cachet certain. D'autant plus que le public, en général, semble conquis, années après années. Et c'est le même engouement du côté des artistes, puisque le festival des Barges a notamment accueilli Alice on the Roof, Puggy, Suarez, Christophe Mae, Girls in Hawaii et Garou.

Est-ce que ce changement d'organisation s'accompagnera de modifications dans la programmation ou pour le prix d'entrée au festival? "Notre volonté est clairement de ne pas tout chambouler, et de s'inscrire dans la continuité", rassurent les équipes de Ronquières, sans s'étendre. Pour les informations pratiques sur l'organisation et la programmation, il faudra donc être patient. Pour l'heure, les nouveaux organisateurs expliquent simplement leur volonté de "reprendre le festival et de continuer sur sa lancée".