Vu le succès de la première édition, les P’Artisans d’Art reviennent cette année encore, pour proposer leur deuxième marché artisanal au Château Monnom à Nalinnes. C’est 31 artisans qui exposeront leurs œuvres et feront découvrir leur savoir-faire.

« Dans la commune d’Ham-sur-Heure-Nalinnes, l’Art a sa place », annonce les organisateurs. A la fin de l’année 2018, Anne Biot et Jean-Louis Maître et Pascale Chapaux, trois artisans de l’entité, ont imaginé se regrouper dans une association. Ils lancent alors un appel aux artisans, 15 répondent présents. Très vite, le collectif d’artisans d’art de Ham-sur-Heure-Nalinnes est né : P’Artisans d’Art.

On y retrouve des personnes de diverses disciplines : la céramique, le tournage du bois, la sculpture en terre, la ferronerie, le métal forgé, la peinture à l’aiguille, le garnissage, la vannerie, la composition florale, le design et le verre soufflé.

Leur but est de promouvoir l’artisanat d’art local en organisant des expositions, des journées « ateliers ouverts », en provoquant des rencontres d’artisans, etc.

La première organisation fut le marché artisanal organisé en mai 2019. Les artisans ont pu exposer leurs réalisations mais aussi montrer leur savoir-faire en travaillant sur place. Près de 200 personnes sont venues soutenir le collectif lors de l’inauguration le vendredi soir. Quelques artisans extérieurs au collectif étaient invités à accompagner les P’Artisans d’Art pour faire un stand.

Le collectif se fait connaître petit à petit. Les 15 membres se retrouvent régulièrement et participent également à d’autres activités tout au long de l’année. Notamment lors de la Journée de l’Artisan où 5 personnes ont ouvert leur atelier pour montrer leur savoir-faire. Des expositions ont également lieu pour certains.

Cette année, le collectif a donc décidé d’organiser un deuxième marché artisanal au mois de mai, avec le soutien de l’administration communale et le syndicat d’initiative de Nalinnes. Les P’Artisans d’Art seront accompagnés de 15 autres artisans, sélectionnés par le collectif. Les stands sont de plus en plus nombreux et le succès est bel et bien présent. Au total, c’est 31 stands qui seront présents pour faire découvrir ce milieu au public.

Le rendez-vous est donné: même lieu, même date. Le marché artisanal aura lieu le 8, 9 et 10 mai 2020, sur le site du Château Monnom à Nalinnes.