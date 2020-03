Les Halles devraient continuer pour permettre aux citoyens d’acheter local.

La peur d’une pénurie de nourriture s’est installé auprès des citoyens. On constate des files incroyables pour entrer dans un magasin. Et pourtant, une solution simple existe : les producteurs locaux.

Et oui, en cette pandémie du coronavirus, c’est le moment idéal pour soutenir les producteurs de notre région. Leur travail ne s’arrête pas, les produits locaux sont toujours vendus, et puis il faut se nourrir. Pour toutes ces raisons, les producteurs locaux vendront comme d’habitude leurs produits, notamment dans Les Halles.

Commun’Halle, c’est une plateforme de commande en ligne pour des produits locaux que vous venez chercher dans un lieu précis. Il existe la Halle de Nalinnes, la Halle de Montigny-le-Tilleul et la Halle de Montigny-sur-Sambre.

Si les magasins sont bondés, on constate également une augmentation des commandes sur Commun’Halle. "Je crois qu’avec ce qu’il se passe dans les magasins, les gens prennent conscience que la Halle est une excellente solution. Il y a moins de risques de contamination, les produits ne sont touchés que par le producteur, il y a moins de proximité et aucun échange d’argent", explique Fabrice Maqua, créateur de Commun’Halle.

Puisque les Halles devraient continuer, des mesures ont également été mises en place, la présence des producteurs locaux sera limitée, éviter la proximité, bloquer les accès aux produits, etc. Pour les personnes âgées, Commun’Halle propose de livrer le panier. Mais il n’y a pour l’instant aucune demande. "Certains prennent le panier d’un autre, une solidarité s’installe."

Voilà donc une excellente alternative, particulièrement dans la situation sanitaire et économique actuelle. Actuellement, les Halles devraient rester ouvertes. En effet, les nouvelles mesures du Gouvernement annoncées hier, laissent ouverts les magasins alimentaires s’ils suivent les directives imposées : maximum 10 personnes dans le magasin, etc. À l’heure actuelle, nous n’avons pas eu de confirmation. Mais si on considère qu’une halle est un magasin alimentaire, il ne devrait pas y avoir de problème.

Dans le cas contraire, une solution sera toujours trouvée par Commun’Halle pour permettre aux citoyens de manger local quoi qu’il arrive.