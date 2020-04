Les restaurateurs re-proposent des plats à emporter le week-end, Marceline Gourmandine nous explique sa situation.

Depuis le début du confinement, les restaurateurs sont dans l’obligation de laisser portes closes pour les clients. Très vite, ils ont mis en place un système de plats à emporter et de livraison. Mais ce test fût de courte durée pour la plupart, pour diverses raisons. Tout d’abord, cela demandait trop d’énergie pour quelque chose de peu rentable. Ensuite, le souci de respecter les règles de distanciation sociale dans une petite cuisine était difficile. La plupart des restaurants ont donc rapidement arrêté les plats à emporter en attendant une réouverture.

Plus d’un mois plus tard, on constate que de nombreux restaurateurs redémarrent leur activité par la mise en place du système de plats à emporter. Pour eux, il a fallu se réorganiser, trouver comment respecter les règles de distanciation et voir si la demande était présente. La plupart des restaurateurs ont profité du week-end de Pâques pour faire un test, qui visiblement a bien fonctionné. Aujourd’hui, plusieurs restaurants proposent une carte de plats à emporter le week-end seulement.

Marceline Gourmandine, le bar à cupcakes installé au Bultia, a également redémarré son activité. Elle nous explique sa situation : "Au début, nous avons tout arrêté, parce que nous sommes beaucoup à travailler dans un petit espace. Nous ne pouvions pas faire comme si la pandémie n’existait pas. Cependant, on est une nouvelle entreprise, si on la laisse à l’arrêt encore longtemps, on va couler."

Marceline a alors lancé la livraison de pack gins et du "à emporter" lors des week-ends. "J’ai vu l’engouement lors du week-end de Pâques, alors on a décidé de continuer. Pour respecter les mesures d’hygiène, j’ai réduit le personnel en cuisine. Et nous ouvrons que deux jours par semaine, le vendredi et le samedi. On privilégie un maximum les commandes, même s’il est encore possible de venir en chercher le jour-même dans la limite des stocks disponibles. C’est une tout autre organisation, avec deux files différentes à l’extérieur. On n’a pas le choix, on doit s’adapter sinon on met la clé sous la porte."