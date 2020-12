Quand Marie-Ève Van Laethem, la bourgmestre de Thuin, a pris contact avec nous "pour passer un coup de gueule", c’était à raison : les ruines de l’abbaye d’Aulne sont, jour après jour, en train de disparaître. On s’en est d’abord inquiété dans les années 2000, jusqu’à ce fameux jour de 2016 où le gouvernement wallon a décidé de racheter le site pour l’euro symbolique, avant de débloquer 15 millions d’euros l’année d’après pour consolider les ruines, les préserver et les valoriser touristiquement.

"Sauf que voilà, depuis 2017, rien n’a bougé. Un million et demi d’euros partent, chaque année, du compte de l’Agence wallonne du patrimoine (Awap) vers celui du Commissariat général au tourisme (CGT)… mais pas de travaux à l’horizon pour sauver le site, où chaque jour les ruines s’écroulent un peu plus", nous dit une bourgmestre en colère, et au bout du rouleau. La cata : "Faut que ça bouge, il faut du concret, ce n’est plus possible", alerte Van Laethem. "J’ai l’impression qu’il faut aller pleurer pour que ça bouge, et on risque de perdre ce site d’exception, il ne tiendra plus 20 ans… Il y a l’argent, il y a l’accord du gouvernement, je ne comprends pas."

Mais - parce qu’il y a un "mais", on aurait presque envie d’écrire que les grands esprits se rencontrent - la ministre Valérie De Bue nous confirme, via son cabinet, la bonne nouvelle : début 2021, une convention sera signée entre l’Awap et le CGT pour lancer les travaux de consolidation des ruines, un dossier d’appel à candidature pour trouver un maître d’ouvrage est d’ailleurs prêt, ou presque, à être publié dans la foulée !

En creusant, en fait, on comprend pourquoi le dossier aura mis si longtemps à bouger : les 15 millions d’euros étaient prévus pour consolider les ruines mais aussi valoriser le site touristiquement. D’où le fait que le CGT soit en charge du dossier, et non l’Awap. Sauf que l’étude sur le volet touristique, réalisée fin 2019, n’était "pas suffisamment précise ni aboutie", et il a été décidé au cabinet De Bue de prolonger le travail. "Mais pour ne pas postposer les travaux sur les ruines, il a été décidé de procéder à la consolidation pour le patrimoine, même sans la finalisation de l’étude côté touristique", indique le cabinet ministériel. Une décision en ce sens a été prise cet automne. "Et c’est cette convention entre les deux administrations qui sera signée début 2021, tout début même, pour enfin lancer l’appel à candidature, puis établir les études préalables, et enfin commencer les travaux."

Une nouvelle que Marie-Ève Van Laethem ne peut qu’apprécier, après des années d’immobilisme pendant lesquelles elle voyait les ruines s’étioler peu à peu. Le dossier se débloquera-t-il enfin ? "J’ai envie d’y croire !" Verdict dans le courant de l’année prochaine.