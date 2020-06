L'accueil, le Beffroi, l'Abbaye d'Aulne, les randonnées et les visites libres et guidées sont accessibles cet été.

Pour attirer les touristes dans le centre de Thuin, l'Office du Tourisme a développé ses offres tout en respectant les mesures de sécurité du gouvernement. Depuis le début du mois de juin et jusqu'à septembre, deux visites guidées sont organisées le mercredi. La première se déroule à 13h30 à l'Abbaye d'Aulne et la deuxième à 15h dans la vieille ville de Thuin. Le groupe est pour l'instant limité à 20 personnes et sur réservation pour le prix de 8 euros par personne.