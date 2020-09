Le 31 octobre dernier, Lionel circule au volant de la Citroën C4 de sa femme alors qu’il ne devrait pas. Et pour cause, Lionel est déchu du droit de conduire et le véhicule est en défaut d’assurance. La conduite dangereuse de Lionel attire la police, qui souhaite le contrôler. Les feux sont allumés, mais Lionel ne s’arrête pas. Une course-poursuite s’engage dans les rues de Gerpinnes.

Lionel sait que s’il n’échappe pas à la police, il risque gros. Il prend tous les risques, roule en contresens et manque même de peu de faucher un piéton. De plus, Lionel a planqué de la cocaïne dans ses cigarettes. Sa course prend fin grâce à un camion qui le bloque, non loin de son domicile à Florennes. Ce mercredi, Lionel a écopé de 15 mois de prison avec un sursis probatoire de 3 ans. Il devra suivre avec attention la formation VIAS requise par le substitut Lafosse.