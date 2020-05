La commune a créé sa page Facebook officielle afin de communiquer plus rapidement.

L'un des objectifs du Plan Stratégique Transversal de la majorité communale de Lobbes était de renforcer et d'étendre les canaux de communication avec les citoyens.

Cette semaine, une page Facebook officielle de la commune de Lobbes a été créée. Cette mise en ligne a été avancée suite à la crise sanitaire afin d'informer le plus rapidement possible les habitants. Sur cette page, la commune partagera les informations du site internet et du bulletin communal. C'est également un moyen de communiquer les événements et manifestation des associations de l'entité.

Les réseaux sociaux sont un bon moyen de communiquer rapidement et de manière interactive avec les citoyens. Cependant, les demandes du citoyen continuent de se faire via les canaux traditionnels.

Pour éviter les dérives, la commune a souhaité mettre en place une charte que toutes les personnes likant la page devra accepter. L’Administration communale se réserve le droit d’exclure une personne conformément à cette charte.

Bientôt, un nouveau site internet verra également le jour.