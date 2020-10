Mardi soir, le groupe Lob 2.0 a annoncé au CDH qu'il refusait de continuer en majorité avec le parti. Le pacte de majorité explose donc, et toutes les cartes sont sur la table, prêtes à être rebattues.

Lors des dernières élections communales, les sièges ont été redistribués : le PS a fait 5 sièges, le CDH 5 sièges et Lob2.0 5 sièges. Ecolo, de son côté, en a remporté deux. Une majorité à 10 (CDH et Lob2.0) contre 7 (PS et Ecolo) a été formée, et c'est Steven Royez, protégé de l'ancien bourgmestre Marcel Basile, qui a pris le poste de bourgmestre.

Dans un communiqué publié hier soir, Lob2.0 explique sa décision de rompre la majorité comme suit :"nous avions proposé la liste Lob2.0 pour briser l'immobilisme tant décrié dans notre commune. Le changement, nous l'avons cru possible avec une équipe CDH expérimentée et partiellement renouvelée. Aujourd'hui, après deux ans de mandature, nous estimons notre bilan global trop maigre. Les grands projets sont toujours bloqués pour raisons diverses, et nous sommes réduits à un rôle d'observateur au travers des compétences scabinales concédées par le CDH." Pourtant, Lob2.0 a trois sièges de poids (sur six), à savoir les finances, l'environnement et le CPAS.

Du côté du CDH, on regrette la rupture de majorité : "on a proposé de se réunir pour trouver des solutions, Lob2.0 a refusé tout échange constructif. C'est irresponsable et indécent alors que la stabilité politique est indispensable en temps de crise sanitaire. Cette rupture aura pour conséquence de bloquer le fonctionnement de la vie communale. Le bourgmestre Steven Royez prend contact avec les autres groupes représentés au sein du conseil communal pour trouver la meilleure majorité possible."

Mais aujourd'hui, avec une majorité explosée, rien ne dit que le CDH gardera le pouvoir sur la commune. En effet, d'autres majorités sont possibles, comme Lob2.0 et PS, par exemple. Ce serait alors Lucien Bauduin (484 voix, deuxième score après Steven Royez le bourgmestre actuel) qui pourrait monter et prendre l'écharpe maïorale.