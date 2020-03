Ce mercredi vers 23 heures, à Lobbes, un véhicule encore non-identifié pour l'instant circulait dans le Zoning Industriel de Lobbes, en direction de la rue des Waibes.

Quand il arrive à la grand-route, l'automobiliste a fait un tout-droit, a traversé une large pelouse et a terminé sa course en percutant un compteur de gaz, de l'autre côté de la chaussée.

Les riverains ont entendu un grand fracas, suivi du sifflement caractéristique d'une fuite, note notre correspondant Fabian Vanhove, sur place peu après les faits. En sortant, les habitants ont vu le compteur qui gisait au sol, mais aucune trace du véhicule qui l'a percuté: l'individu avait tout simplement pris la fuite.

Manque de chance pour lui, il y aurait dans le coin un réseau de caméras de surveillance que les enquêteurs, qui le recherchent, ne manqueront probablement pas d'examiner.

Toujours est-il que les riverains ont prévenu les urgences, et ont commencé à bloquer la route avec leurs véhicules personnels, en attendant l'arrivée des pompiers et de la police. Sur place, les pompiers de la Zone de Secours Hainaut-Est, caserne de Thuin, et la police locale Lermes sont intervenus, avec une équipe des services d'Ores, le gestionnaire du réseau gaz/électricité. La sécurité a pu être rétablie dans le quartier.