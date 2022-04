Le vignoble bio de Lobbes poursuit son extension à tel point que de nouveaux coopérateurs sont invités à rejoindre le projet et ainsi relever un nouveau défi. C’est à présent 5 hectares de vignes soit plus de 23.000 pieds qui recouvrent le sol de Lobbes. "Les derniers mois ont été consacrés à l’aménagement d’un chai équipé de cuves en inox et d’un pressoir à haut rendement d’une grande précision. Ces installations vont permettre la réalisation de plusieurs projets tels que la production de vins blancs, d’un vin doux naturel et d’un vin effervescent fabriqué selon la méthode champenoise, tous issus d’une culture respectueuse de l’environnement et de procédés naturels. La mise en place d’un centre de vinification est également au programme afin de permettre aux vignerons de nos contrées proches et lointaines de profiter des installations techniques." explique Bertrand Halbrecq, président de la coopérative. Ces installations font partie intégrante du plan de développement de la coopérative qui relance un appel public à l’épargne. L’objectif est de lever 120.000 euros pour poursuivre les aménagements du site. "En parlant de notre projet, l’idée est aussi d’accueillir de nouveaux coopérateurs et de permettre à toute personne intéressée de rejoindre cette belle aventure. La force de notre coopérative est de privilégier la dimension humaine et durable." poursuit Sophie Dupont, administratrice.

En lançant son deuxième appel à l’épargne, le Domaine de la Portelette affirme son souhait de fortifier son projet et d’intégrer son activité dans l’économie locale par la mise à l’emploi, la collaboration avec des entreprises de la région, l’utilisation de points de vente locaux.

Le domaine de la Portelette n'est pas juste un vignoble, c'est aussi un endroit touristique et culturel. Situé dans un écrin historique remarquable, le vignoble est une curiosité touristique. Les points de vue depuis la collégiale ou les balades autour de la Portelette sont autant de raisons de faire le détour. A ce titre, une journée Portes Ouvertes "Vignes en fête avec vous !" est organisée le 21 mai prochain.

Pour tout savoir sur la nouvelle campagne de levée de fonds, une séance d'information se tiendra le 28 avril à 20h à la salle Les Blés verts à Lobbes. Cette rencontre sera l’occasion pour le public intéressé de poser ses questions et d’échanger avec l’équipe gestionnaire de la coopérative.

www.domainedelaportelette.be