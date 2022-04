Mardi en huit, le 19 avril, un chantier important va débuter sur la route de Sartiau (RN559) à Leers-et-Fosteau.

"Cette véritable artère reliant Lobbes, Thuin à Erquelinnes et Beaumont va être coupée pendant plusieurs mois, le temps des travaux. Des déviations sont mises en place pour assurer un maximum la mobilité entre ces différents villages", indique la Ville de Thuin sur son site web.

Doté d'un budget de 1.175.000€, le chantier prévoit de démolir totalement l'infrastructure existante pour y installer un égouttage, puis reconstruire la voirie. Ce sera l'occasion pour la Région wallonne, qui pilote les travaux, d'aménager les espaces pour réduire la vitesse.

"La circulation sera interdite durant tout le chantier, sauf desserte locale. Des déviations sont mises en place pour que la mobilité se fasse au mieux durant ces travaux" indique encore Thuin, qui indique les déviations suivantes :

1. Les véhicules en provenance de Philippeville sont déviés à Beaumont en direction de Gozée.

2. Les véhicules venant de Chimay sont déviés à Beaumont en direction de Gozée.

3. Les véhicules venant d’Erquelinnes (sauf véhicules de secours allant vers Lobbes et circulation locale) sont aussi déviés en direction de Gozée, à Beaumont.

4. Au rond-point de Lobbes, les véhicules de + de 7,5 tonnes sont renvoyés vers le R3.

5. Sur la route de Sartiau, en venant de Lobbes, les véhicules allant vers Beaumont sont déviés vers le Garage Pasture via Diale Colas. (sauf circulation locale)

6. A la barrière, les véhicule allant vers Erquelinnes sont déviés via N561 (sauf circulation locale)

7. A Anderlues, les + de 7,5 T. sont déviés via le R3 + N53.

8. Sur le R3, les + de 7 ,5 T. sont déviés via le R3 + N53.

9. A Erquelinnes, les + de 7,5 T. allant vers Charleroi sont déviés via Binche.

10. A Merbes-Ste-Marie, les + de 7,5T sont aussi déviés vers Binche.