La Collégiale Saint-Ursmer surplombe Lobbes. Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, c'est la plus vieille église de Belgique, qui a près de 1.200 ans.

Eh bien le PCS et l'asbl Les Amis de la Collégiale organisent un concours photographique sur le site, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 novembre. Ouvert à tous, le concours propose de réaliser trois photographies des différents lieux :

Les venelles et le quartier de la collégiale,

La nature dans le quartier de la Collégiale de Lobbes,

Le Jardin de Folcuin,

Le paysage dans son ensemble (en liaison avec le quartier de la Collégiale),

La Collégiale de Lobbes (vue intérieure et extérieure).

L'accès au site est autorisé et gratuit, l'accès est libre même si le port du masque y est obligatoire en cette période covid. "Un jury sera composé pour évaluer les photos et désigner les lauréats. Le 10 janvier prochain, il y aura une remise de prix, notamment des produits du terroir, et les photographies choisies seront imprimées en 60x90 ou 60x60 puis exposées dans le jardin de Folcuin ou dans le quartier" , nous précise-t-on au PCS. "C'est pour nous une façon de faire revivre les ruelles autour de la collégiale. C'est une première, mais si ça marche, nous referons d'autres concours photos sur d'autres thèmes à Lobbes par la suite."

Les photos devront être envoyées par mail à concoursphotofolcuin@gmail.com. Le règlement complet est disponible sur le site http://collegialelobbes.be/.