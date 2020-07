"Venez découvrir des spectacles de rue à travers une balade à vélo !" C'est l'invitation que fait le Syndicat d'initiative de Lobbes à tous ceux qui ont envie de bouger un peu en septembre.

A l'occasion des Journées du Patrimoine, Lobbes va proposer son 1er festival itinérant à vélo : Lobb'icyclette.

"Le concept de cette activité est de proposer l'intégration de spectacles de rue à travers une balade à vélo dans l'entité", dit le Syndicat d'initiative local. "Les visiteurs pourront profiter de différents spectacles se situant dans deux endroits différents de l'entité telle que la célèbe Collégiale Saint-Ursmer ou encore une des fermes de l'entité, la ferme Grignard de Sars-la-Buissière."



Le programme prévoit deux départs, le dimanche 13 septembre prochain. Objectif: voir le spectacle de la compagnie Krak et un second de Poupons terribles. Un food-truck, un bar et des animations sont prévues.

Réservations au 071/59.51.45. Un événement Facebook a également été créé.

Pour le 1er départ à vélo :

11h45 : Accueil des visiteurs

13h -13h30 : Départ de Lobbes vers Sars-la-Buissière

14h45 : Spectacle de la compagnie « KRAK »

15h30 : Retour de Sars-la-Buissière vers Lobbes, le long du halage.

16h45 : Spectacle de la compagnie « Poupons terribles »

18h : Fin

Pour le 2ème départ :