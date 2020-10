Le mardi 6 octobre, la majorité formée par le CDH du bourgmestre Steven Royez et de Lob 2.0 de Francis Demanet a explosé en pleine mandature.

Avec cette rupture de confiance devait donc se redessiner un nouveau paysage politique. Suivant de nouvelles perspectives, un nouveau pacte de majorité a été déposé ce mercredi entre les mains de la directrice générale. Celui-ci prévoit donc une nouvelle majorité formée du PS- avec celui qui serait le nouveau bourgmestre, Lucien Bauduin-, de Lob 2.0 et Ecolo. “Nous avons discuté et avons trouvé beaucoup de points et des projets communs. Maintenant la Directrice Générale doit vérifier la légalité des documents pour ensuite convoquer le Conseil Communal. À ce conseil une motion sera déposée et soumise au vote”, explique Lucien Bauduin.

Avec une alliance rompue qui assurait un poste de bourgmestre au CDH c’est tout l’équilibre qui est bouleversé., explique de son côté Steven Royez.