Ce vendredi, vers 22h30, une femme circulait sur la N5, venant de Couillet vers Philippeville.

Arrivée au rond point Ma Campagne, elle a fait un tout-droit, a décollé sur le rond point avant de retomber sur la route, puis de partir en embardée. Sa voiture a fini en chandelle (le pare-choc avant sur le sol et le coffre en l'air) contre les arbres proches.

Les pompiers de Marcinelle ont été envoyés en urgence avec une désincarcération et un balisage, ainsi que deux ambulances et un SMUR. Deux personnes à bord ont été blessées - heureusement pas de façon trop grave signale notre correspondant - et transportées en milieu hospitalier.

Constat: police locale de la zone Germinalt.