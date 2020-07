Marc et Olivier sont des adeptes du vol à l’étalage. Les deux hommes sont largement connus de la justice avec plusieurs antécédents et condamnations. Mais cela ne suffit pas à les calmer. Outre le vol à l’étalage, Marc connaît une seconde dépendance avec la consommation de produits stupéfiants. « Je suis resté quelques années dans la toxicomanie à cause d’une fille. » Mais aujourd’hui, face au juge Gerlache, Marc assure avoir changé de cap. « Ça fait un an que je ne consomme plus et je m’y tiens. »

En 2019, Marc, Olivier, Audrey et Cédric ont visité plusieurs magasins du côté de Beaumont et Chimay. À chaque fois, le quatuor cible le rayon alcool et charge un maximum le caddie avant de prendre la fuite, profitant de la sortie d’un autre client. Ce vendredi, seul Marc est présent sur le banc des prévenus. Il reconnaît certains vols, mais en conteste d’autres, sans réellement se souvenir. Le 28 octobre 2019, à Couvin, Marc jure ne pas avoir été volé 500 euros au domicile de Monique. « Je n’ai pas commis ce vol. Je n’entre pas dans les maisons. »

Le ministère public a requis une peine de 30 mois de prison ferme contre Marc et 40 mois pour Olivier, compte tenu du casier judiciaire des deux amis. Une peine d’un an est requise contre Audrey et 10 mois pour Cédric. Me Poisson, conseil de Marc D., prend le risque de plaider un sursis probatoire. Par le passé, son client a déjà obtenu des mesures alternatives qu’il n’a pas respectées. « C’est une situation de précarité et la consommation de drogues n’aide pas non plus. Ce n’est pas non plus un braqueur. » Jugement attendu pour le 31 juillet.