Elle s’est éteinte en juillet 2015 au terme d’un long combat contre la maladie. Mais Véronique Cornet reste présente dans le cœur de ceux qui l’ont connue. L'ancienne députée-bourgmestre MR de Montigny-le-Tilleul a donné son nom à la fondation que sa famille et ses proches ont mise en place deux ans plus tard, pour œuvrer au profit de la recherche contre le cancer, avec un second volet tout aussi essentiel axé sur le bien-être des patients et des familles accompagnantes. Depuis deux ans, la Fondation Véronique Cornet collabore avec le FNRS/Télévie et finance ainsi son propre chercheur.

Ce dimanche pour la première fois, une balade lui sera dédicacée. La balade de Véro entrainera les participants à la découverte de la biodiversité locale avec des conseils sur les bonnes pratiques du promeneur. C’est une activité qu’elle aurait certainement apprécié. Les départs se feront depuis le centre culturel de la rue Wilmet entre 9 et 11h. Les bénéfices récoltés permettront de poursuivre les actions en faveur de la recherche contre le cancer, et en particulier la leucémie. Inscriptions sur place au prix de 5 euros (gratuit pour les moins de 16 ans).