Margot, 17 ans, veut aider les enfants précarisés: "je soutiens Viva for Life parce que je trouve que les enfants devraient tous avoir les même chances de départ dans la vie", nous explique la jeune paraplégique. "Moi j'ai tout ce qu'il faut, à part l'usage de mes jambes. Mais il y a des parents qui n'ont pas de moyens, et les enfants en pâtissent : le manque de chauffage, par exemple. Ils n'auront pas tous les bons souvenirs qu'on peut se faire quand on est enfant, c'est inacceptable ! Le sourire d'un enfant vaut tout l'or du monde..."

C'est pourquoi elle a décidé, pour la deuxième année consécutive, de participer à Viva For Life. Confinée, cette année... "je suis une personne à risque, donc pas possible pour moi de faire du porte-à-porte cette année. J'ai eu le Covid il y a un mois, sans que ce soit trop grave heureusement. L'année dernière, j'avais récolté 600€ en vendant de la confiture maison notamment, j'espère faire plus cette année."

C'est pourquoi elle participe aux douze défis de Viva For Life. "Il y aura des ateliers, de la danse, du jeu de rôle... Je ne connais pas encore le détail précis, mais ça commencera le 11 décembre. En attendant, je mobilise le plus de gens possible, des amis aussi."

Elle fera ce qu'elle sait faire, depuis sa chaise. Et pour le reste, c'est ça maman, Angélique, qui lui donnera un coup de main. "Je l'assiste, comme d'habitude", rit la mère, à qui on a également parlé. "Elle espère récolter plus de 1.000€ cette fois-ci. On partage et on repartage, ça fait monter la collecte. Le record de l'année passée est déjà battu, et elle est ravie, parce qu'on a déjà récolté 638€."

"Suivez-moi et mobilisons-nous, même une petite participation fera grandir la cagnotte de Viva", ajoute Margot. Pour suivre sa cagnotte, les défis voire participer en donnant, c'est via sa page projet "Les douze défis de Margot".