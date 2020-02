L’annonce est tombée hier, Paul Furlan démissionne de son mandat de bourgmestre. Il souhaite se consacrer à son poste de député wallon. Le 24 mars, il deviendra conseiller communal et laissera sa place à Marie-Eve Van Laethem.

Elle avait déjà remplacé Paul Furlan pendant 2 ans en 2012, ce n’est donc pas l’inconnu pour elle. Cependant, c’est différent, il n’y a plus de "faisant fonction", cette fois-ci, l’écharpe mayorale est à elle. À Thuin, c’est la première fois qu’une femme socialiste devient bourgmestre, une fierté pour elle.

À l’époque, Marie-Eve Van Laethem a été journaliste, d’abord chez télésambre et ensuite chez RTL. Elle a ensuite commencé un poste en communication à la ville de Charleroi et est arrivée chef de cabinet de Philippe Van Cauwenberghe, et ensuite de plusieurs autres ministres. Petit à petit, elle a découvert la politique. En 2000, elle s’est mis candidate aux élections communales de Thuin. "Jamais je ne pensais faire de politique. Mais un jour, Philippe Blanchart est venu me voir en me demandant d’être candidate sur la liste du PS. Ils souhaitaient relancer une nouvelle équipe, j’ai dit oui. C’est ainsi qu’on a commencé tous les trois ensemble, Philippe, Paul et moi", raconte-t-elle.

Suite aux élections de 2000, elle devient échevine : "j’avais le tourisme et les quartiers. Ces années-là, nous avons relancé le tourisme à Thuin. On a ouvert le Beffroi, on a inscrit Thuin sur la carte touristique. Au niveau des quartiers, c’est l’année où nous avons lancé le budget participatif, une grande première en Wallonie." En 2006, son score progresse, elle devient Présidente du CPAS jusqu’à aujourd’hui. Échevine ou bourgmestre, elle ne compte pas laisser tomber son emploi. "En 2017, je suis revenue à la ville de Charleroi, aujourd’hui je suis chef du cabinet du Président du CPAS. Je vais sûrement réduire mon temps de travail bien sûr mais je ne vais pas arrêter."

Si Marie-Eve Van Laethem monte bourgmestre, cela signifie qu’une place d’échevin reste vacante. A priori, le PS de Thuin applique le choix selon le score aux élections. Si on suit la logique, Vincent Demars, l’actuel Président du conseil communal, est le prochain sur la liste. S’il devient échevin, il laissera sa place au prochain. Le suivant sur la liste des scores c’est Fabian Pacifici. Cependant, ce sont les militants socialistes qui décideront de tout ça. Réponses à suivre.