Une réunion a eu lieu vendredi matin entre les bourgmestres de Thuin et de Fontaine-l-'Evêque. Outre la réunion concernant la zone de pompiers, Marie-Eve Van Laethem et Gianni Galuzzo se sont mis d'accord sur le port du masque dans l'espace public du site de l'Abbaye d'Aulne à cheval sur les 2 communes. "Cette entrevue est nécessaire car nous devons avoir de la cohérence dans nos actions. Cela ne va pas si le port du masque est obligatoire sur le territoire d'une des deux entités et pas sur l'autre. Les gens ne s'y retrouveront pas", annonce Gianni Galuzzo.

L'obligation prend effet dès ce samedi. Il faut noter qu'il y a un monde incroyable qui se rend dans ce coin de la Thudinie, ce mois de juillet était d'ailleurs un record pour l'office du tourisme local.

Cette réflexion autour du port du masque obligatoire fait suite à de nouvelles instructions données aux communes par le Fédéral. Si certains réfléchissent encore sur les lieux où sera rendu obligatoire le port du masque, la ville de Charleroi a pris la décision d'obliger les masques dans tout l'intra-ring.

Les Lacs de l'Eau d'Heure, par exemple, ont aussi pris acte des libertés supplémentaires laissées aux bourgmestres: Cerfontaine et Froidchapelle ont donc obligé le port du masque sur tout le site des Lacs. Cela entrera aussi en vigueur ce samedi. Parce qu'avec le retour du bon temps, il y a aussi énormément de monde autour de l'eau.

On rappelle qu'en général, tout manquement à ces mesures de prévention anti-covid fait risquer une amende pouvant aller jusqu'à 250 euros.