Les institutrices donnent chaque jour une leçon d’une heure en vidéoconférence.

À Merbes-le-Château, tout est mis en œuvre par les institutrices pour que les cours soient donnés de façon ludique malgré la fermeture des quatre implantations scolaires.

"Depuis le début du confinement, nos équipes éducatives multiplient les démarches pour assurer le suivi des apprentissages de nos enfants", explique l’échevin Jean-Philippe Goffin. "Toutes les institutrices distribuent un dossier d’exercices hebdomadaires. Elles les déposent chez chaque enfant lorsque c’est possible." En complément de ces travaux, certaines institutrices ont mis en place des plateformes ludiques. "La plateforme permet de varier un peu les exercices et la façon de travailler." La commune n’a donné aucune directive aux écoles pour la manière de travailler, les institutrices faisaient ce qu’elles souhaitaient et ce qui était possible. C’est ainsi que les habituées aux technologies se sont lancées dans les plateformes ou encore dans les vidéoconférences.

Pendant 1 ou 2 heures, tous les jours, les institutrices réalisent des vidéoconférences. "On fait cela par groupe, ça les oblige à travailler, à se préparer le matin comme s’ils allaient à l’école. On ressent vraiment que les enfants ont besoin d’avoir des contacts avec les autres. Ça nous permet de discuter ensemble tout en travaillant" , explique une institutrice.

De cette façon, chaque matin les élèves retrouvent leur institutrice en vidéo pour avoir cours et avancer dans le programme.

© DR