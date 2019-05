En congé pénitentiaire, le prévenu a loué une grosse cylindrée et a réalisé un rodéo avec la police dans les rues de Montigny-le-Tilleul. Pourtant, il ne possède que la licence.



Le 1er octobre 2017, Mohamed est en congé pénitentiaire. Heureux, il veut fêter cette sortie avec un ami. Il loue une Mercedes et frime au volant du véhicule. Il dépasse plusieurs véhicules et franchit un feu rouge. Circulant à vive allure, il s'attire les foudres de la police. Mais le prévenu continue sa route et fuit les policiers, pourtant à sa trousse. En agglomération, le compteur affiche approximativement les 150 km/h, soit 100 km/h au-dessus de la limite autorisée. Les policiers doivent faire feu, en visant les pneus de la voiture, pour stopper la course folle du jeune homme.

Aucun mal aux policiers

Le prévenu ne conteste pas l’entrave méchante à la circulation et la rébellion à sa charge. Il garde même le sourire, face au juge : « Je reconnais les faits. Mais au volant de ce type de véhicule, vous êtes tenté de pousser sur le champignon. Je ne voulais faire aucun mal aux policiers ».

Des faits assez graves

Pour le ministère public, les conséquences auraient pu être plus lourdes : « Il aurait pu tuer d’autres usagers de la route. Il a foncé alors qu’un policier se trouvait face à lui et ce dernier a dû faire feu en visant les pneus. Il n’a plus le droit au moindre sursis ». Une peine sévère est requise par la substitute du procureur.

Me Deprez demande qu’une peine de travail soit prononcée à son client : « Il n’a jamais bénéficié de cette mesure. Actuellement, il se trouve sous bracelet électronique après un jugement du tribunal d’application des peines. Il souhaite se ranger et reprendre des études sur Charleroi ».

Le dossier a été mis en continuation au 14 mai pour permettre au parquet de vérifier la faisabilité d’une peine de travail compte tenu de la situation carcérale actuelle du prévenu.