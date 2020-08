Sur le site de la commune, Montigny-le-Tilleul annonce qu'un arrêté de police venait d'être pris par la bourgmestre Marie-Hélène Knoops concernant une obligation de port du masque.

"Un arrêté de police vient d'être pris concernant l'obligation du port du masque (à partir de 12 ans) aux abords de toutes les écoles de l'entité lors des heures de rentrée et sortie des classes. Celui-ci entrera en vigueur dès le 1er septembre 2020 ! " peut-on lire.

La bouche et le nez devront être couverts avec un masque ou toute autre alternative en tissu ou, si cela est impossible pour raison médicale, d'un écran facial.

Cette obligation est valable dans les abords des écoles, tous réseaux confondus, de l'entité de Montigny-le-Tilleul et ses villages. Une signalisation adéquate délimitera précisément les zones où le port du masque devient obligatoire, et ce sera aux heures d'entrée et de sortie des classes, à savoir :

de 7h30 à 9h00 du lundi au vendredi ;

de 12h à 13h le mercredi ;

de 15h à 16h du lundi au vendredi à l’exclusion du mercredi.

Les zones visées sont les suivantes :

À Montigny-le-Tilleul

Rue Wilmet - y compris les parkings situés dans cette rue;

Rue de l'Eglise - y compris le parking situé entre la rue de l'Eglise et la rue de Landelies ;

Rue des Ecoles (des n° 5 et n° 2 à l'école du Paradis) ;

Rue de Bomerée (du n°107 au 116 et du n° 102 au 77) ;

Rue de la Station (du n° 83 au 105 et du n° 76 au 100) ;

Rue de Marbaix (du n° 87 au 115 et du 86 au 118) ;

Rue Tournebus (du n°1 au n° 19 et du 8 au 88 ) ;

Rue Malfalise (du n°26 au 48 et du n° 37 au 55) ;

Promenade Docteur Cornet ;

À l'issue des sentiers menant à l'Ecole de Malfalise (selon la signalisation mise en place).

À Landelies :

Rue de Coulsore (à partir de la salle Laloyaux jusqu'au n° 18 de la Place des Combattants) ;

Cour du Château (à partir du n° 18 de la Place des Combattants jusqu'au cimetière).

"Les riverains concernés recevront un courrier qui sera déposé par nos ouvriers communaux lors de l'installation de l'affichage signalétique qui délimitera les zones", précise la commune. Une copie de l'arrêté peut être trouvée sur le site de Montigny-le-Tilleul.